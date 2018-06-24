Был ли антикризисный план у жабы, которая выбралась из крынки с молоком?

Законопроект 4266 о внесении изменений в Бюджет-2009 в части компенсации Нафтогазу, финансирования Аграрного Фонда и нового порядка перечисления превышения доходов НБУ над его расходами навевает ассоциации с хрестоматийной историей о двух лягушках, которые попали в крынку с молоком.

Сюжет известный: одна смирилась и ушла на дно, другая изо всех сил молотила лапками, сбила молоко в масло и выпрыгнула из ловушки. Вряд ли при этом у нее был антикризисный план действий. Скорее всего, действовала она инстинктивно, руководствуясь призывом природы, здравым смыслом и желанием выжить в любых условиях, не считаясь ни с чем.

Пока Регионы формальности ради требуют от правительства четкого поэтапного плана под условным названием «Неотложные меры для выпрыгивания из крынки», правительство тонет вместе с экономикой, однако при этом конвульсивно перебирает ногами, ища точку опоры и веря, что однажды будет от чего оттолкнуться.

Комплексный подход за применением антикризисной терапии применялся лишь на рассвете отечественных экономических потрясений – в виде закона от 31.10.2008, который открыл путь к программе с МВФ. Тем законом правительство и ограничилось – с тех пор Кабмин перешел в глухую оборону от кризиса. Главное – продержаться этот день, неделю, месяц, а за их горизонтом таки что-то может произойти – кому-то понадобится украинская сталь, кто-то согласится на кредит, или у НБУ станет лучше со слухом.

Бюджетный законопроект 4266 – типичный пример выживания в экстремальных фискальных условиях, когда казначейский счет – голый, НБУ – несговорчивый, а самураи (Токио) и мушкетеры (Франция) кормят обещаниями, оглядываясь на МВФ. А тут еще и Газпром стал на сторону Фирташа в Стокгольмском арбитраже.

Законопроект должен решить три проблемы – таки заставить платить НБУ; легализовать схему расчетов предприятий теплокоммунэнергетики и бюджетных учреждений с Нафтогазом и превратить Аграрный Фонд в эдакий генератор государственной помощи для сельского хозяйства в условиях пересыхания банковского кредита.

С НБУ правительство поступает довольно вызывающе (вряд ли поинтересовавшись при этом его мнением), и надеется, что ему в этом поможет во вторник парламент. В светлых головах Кабмина родилась идея, воплощенная в следующей статье законопроекта:

“Установить, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Государственный бюджет Украины до 1 мая 2009 года превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины по итогам 2008 года на общую сумму не менее чем 4.008.112 тыс. гривен, а также ежеквартально нарастающим итогом с начала года до первого числа второго месяца следующего за отчетным кварталом, превышение сметных доходов над сметными расходами текущего года».

В соответствии с Законом о НБУ в бюджет текущего года перечисляется сумма превышения доходов НБУ над его расходами за предыдущий год. В прошлом году НБУ уже сделал первое исключение из этого правила, перечислив авансом в государственный бюджет часть своей прибыли за 2008 год в сумме 3,5 млрд грн. В этом году НБУ должен перечислить в бюджет 4 млрд 008 млн. грн, из которых ровно четверть – 1 млрд 002 млн. раз в квартал – уже в бюджет внесена.

Что делает правительство? Даже не предлагая изменить соответствующую статью Закона о НБУ, правительство приказывает Нацбанку отдать до мая надлежащие 4 млрд грн за этот год, а затем авансом перечислить часть прибыли, которая должна будет создаться в текущем году. Не мытьем, так катанием, не рефинансированием, так исключением будущей прибыли – но НБУ таки вынуждают финансировать бюджет, монетизируя его скрытый дефицит. Кстати, где данные, с каким дефицитом выполняется в настоящее время бюджет?

Не менее изобретательна схема с Нафтогазом, который вроде как получает из бюджета 6,1 млрд. грн.. дополнительных средств, которые должны быть направлены на компенсацию монополисту разницы в ценах на импортированный газ и установленными на уровне ниже себестоимости тарифами для предприятий теплокоммунэнерго и, – новация! – бюджетных учреждений. Если для теплоенерго эта схема не является новой, то в этом году в нее впервые включены и бюджетные учреждения. Дело в том, что тарифы на газ для бюджетных организаций установлены на уровне промышленности, однако в бюджеты заложена совсем другая сумма. Поэтому теперь и бюджетные учреждения станут участниками взаимозачетов.

Однако остается открытым вопрос, существуют ли реально эти 6,1 млрд. грн.., которые якобы идут на компенсацию Нафтогазу. В отечественном бюджете уже сформировался достаточно четкий критерий, по которому можно различить, какие средства поступают в бюджет. Несомненно наличные – в общий фонд бюджета, ведь, и на том спасибо, зарплату бюджетники до сих пор получают кэшем. А вот в тех случаях креативного подхода к наполнению бюджета (читай – взаимозачетов) лучше специального фонда не придумаешь. Конечно, это не взаимозачеты образца конца 90-х, когда при Казначействе работало ГП «Укрспецфин», которое меняло шило на мыло, мыло на вилы, вилы на пилы…, зарабатывая при этом миллионы на дисконтах для неких таинственных лиц. Взаимозачеты образца 2009-го года очень цивилизованы – возмещение НДС в обмен на погашение зарплаты или зерно и т.д. А чаще всего – в систему запускается клиринговая гривня, которая вечером уже того же банковского дня завершит свое обращение на том же месте, где начала утро – на остатках казначейского счета. Возможны варианты – краткосрочные кредиты безотказного Сбербанка.

Казалось бы, что же плохого в том, что такой взаимозачет очистит счета и НГ, и предприятий теплокоммунэнергетики? Однако сухой остаток в том, что такой взаимозачет осуществляется за счет текущих налоговых платежей Нафтогаза, которые должны поступать в бюджет наличными и из которых, собственно, и должна выплачиваться зарплата бюджетникам.

Нафтогаз, в прошлом дойная корова бюджета, перешел в категорию малообеспеченных, которым не прожить без бюджетной помощи.

А рвение и настойчивость, с которыми правительство барахтается в крынке кризиса, невзирая на хаотичность, часом вызывает понимание обреченности на такие действия.

Глядишь, к выборам и масло будет.

Станислав Голубенко