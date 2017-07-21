Лукашенко заявляет о согласии Украины на отправку гуманитарных конвоев на Донбасс из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о согласии Украины на отправку гуманитарных грузов на Донбасс из Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Мы сегодня много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. И прежде всего, я Петру Алексеевичу об этом рассказал, – мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути – через Украину. Я просил Петра Алексеевича, если будет интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это делали вместе. Люди-то ведь наши. Делить нам нечего", - сказал Лукашенко.

"Я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Поэтому мы в состоянии своим людям, – я не считаю их чужими, – помогать тем, которые попали в беду", - сказал Лукашенко.