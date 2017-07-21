Лукашенко готов выполнить все поручения Порошенко и Путина для помощи по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов сделать все, что ему поручат президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин для помощи в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины.

"Хочу сказать кратко о своей позиции в очередной раз, она нисколько не поменялась в отношении тех известных конфликтов, которые происходят в Украине. Вы должны понимать, я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза или спешить «вперед батьки в пекло», как у нас в Украине, в России и Беларуси говорят", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеТелефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся 24 июля - Порошенко

"Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента. Мне было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске, это не моя была инициатива. Мне сказали, как это сделать, я это сделал. Претензий нет", - заявил Лукашенко.

"Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе. Цитата: "Я хочу, чтобы это было в Минске. Сможешь это сделать, сделай пожалуйста". Я это сделал. Претензий никаких нет", - добавил Лукашенко.