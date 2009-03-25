Добкин требует досрочно разогнать всю властную верхушку

Харьковский городской совет требует досрочного прекращения полномочий Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередной сессии депутаты обсудили вопрос «О требовании Харьковского городского совета к Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Верховной Раде Украины о досрочном прекращении их полномочий в связи с неспособностью осуществлять управление государством в условиях острого финансово-экономического, социального и политического кризиса».

В ходе обсуждения, которое длилось около 4 часов, выступили депутаты от всех фракций горсовета, а также народные депутаты Украины Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ), Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (КПУ) и Инна БОГОСЛОВСКАЯ (Партия регионов).

В подавляющем большинстве выступлений прозвучала острая критика по поводу деятельности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, правительства во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, а также было указано на непродуктивность работы Верховной Рады.

Депутаты обвинили высшие институты власти, в частности, “в неправильном общем курсе”, по которому, как они считают, идет Украина, падении экономики, росте инфляции, массовой безработице, отсутствии решительных действий для преодоления кризиса.

За обращение к Президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде Украины о досрочном прекращении их полномочий проголосовали 67 депутатов из 80, которые на тот момент находились в зале (Харьковский горсовет насчитывает 100 депутатов - УНИАН).

Не принимала участия в голосовании фракция КПУ, которая сделала это по призыву А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ. Коммунисты, в частности, отказались от голосования в связи с тем, что в текст обращения не было внесено их предложение о необходимости проведения импичмента Президента. Перед началом голосования А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ в знак протеста покинула сессию. Народный депутат заявила, что она не хочет «принимать участия в блефе, обмане и голом популизме», и выразила сожаление, что «Партия регионов перестала быть той силой, которая может добиться успеха». Реакция А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ была вызвана также критикой народного депутата И.БОГОСЛОВСКОЙ в адрес Компартии, которая, как она выразилась, просто «зарабатывает деньги» на политике.

В комментарии журналистам по поводу принятого обращения мэр Харькова Михаил ДОБКИН заявил, что он далек от мысли, что «все три ветви государственной власти побегут слагать свои полномочия». «Но и молчать, - сказал М.ДОБКИН, - в данной ситуации мы не имеем права, потому что местное самоуправление, как никто другой, имеет возможность наблюдать все негативные процессы, которые уже происходят, и последствия, которые нас ожидают в самом недалеком будущем».

М.ДОБКИН выразил уверенность, что «это обращение станет в один ряд с такими же подобными обращениями областных советов, городских советов в других регионах, сел, поселков, всех тех, кто сегодня вынужден требовать досрочной отставки Президента, недееспособной Верховной Рады и абсолютного беспомощного правительства, которое не владеет никакой программой, которая была бы направлена на борьбу с экономическим кризисом».

Мэр Харькова предположил, что одновременные выборы всех этих ветвей власти помогут избрать нового Президента, новую Верховную Раду, которая сформирует новое правительство и в ближайшее время будут выработаны все механизмы для того, чтобы спасти украинскую экономику.