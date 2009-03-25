Украине уже через 10 дней придется вспомнить о мониторинге ПАСЕ

Докладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы будут находиться с визитом в Украине с 5 по 8 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в среду директор Бюро информации Совета Европы в Украине Александр ПАВЛИЧЕНКО.

“Это очередной визит, который предусматривает встречу с высшими должностными лицами, парламентариями, представителями политических партий и неправительственных организаций, то есть со всеми политическими игроками с тем, чтобы подготовить срез, анализ ситуации относительно состояния политической жизни в Украине, проблем, и вынести этот вопрос на обсуждение на следующей сессии ПАСЕ”, - сказал он.