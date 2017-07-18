Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину на этой неделе, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", - сказал он.

Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами государств.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь 21 июля проведут экономический форум, на котором заинтересованные стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество между странами. Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси. Украинский экспорт в Беларусь в январе-апреле 2017 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 331,9 млн долл. При этом импорт товаров из Беларуси в Украину за тот же период вырос на 20,5% и составил 954,4 млн долл.