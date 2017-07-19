Защита Добкина готовит апелляцию на решение суда об аресте нардепа

Защита народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина намерена обжаловать решение Печерского районного суда Киева об аресте с альтернативой залога в размере 50 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении на сайте "Оппозиционного блока", залог за Добкина в сумме 50 миллионов гривен уже внесли сопредседатель блока Борис Колесников и народный депутат Вадим Новинский.

«Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог) без меня, всего лишь поставив меня в известность об этом. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом», - заявил Добкин.

По его словам, первую часть залога в размере 30 миллионов гривен внес Вадим Новинский, вторую - в размере 20 миллионов - Борис Колесников.

Что касается дальнейших действий политика, то сейчас его адвокаты готовят апелляцию на решение суда о его аресте.

«Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня нечего прятать и изолировать от общества в тюрьму», - сказал Добкин.

Читайте такжеЗа Добкина внесли все 50 миллионов гривень залога

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.