Франция вслед за Германией призвала Россию осудить проект "Малороссия"

Франция призывает Россию осудить заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании «нового государства «малороссия». Как сообщается на официальном сайте МИД Франции, об этом шла речь на сегодняшнем брифинге во внешнеполитическом ведомстве.

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В частности, согласно приведенному на сайте МИД Франции фрагменту данного брифинга, на вопрос: «Лидер самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко объявил во вторник о создании нового государства «малороссия». Есть ли у вас реакция?», последовал следующий ответ спикера: «Мы призываем Россию осудить это прозвучавшее заявление, которое является нарушением Минских соглашений и предает дух переговоров «нормандского формата». Россия должна активизировать свои усилия по прекращению этого конфликта».

Также в ответе на данный вопрос подчеркивалось: «Франция по-прежнему привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Минские соглашения, подписанные Россией и Украиной, поддержанные «нормандским форматом», а также Советом безопасности Организации Объединенных Наций, являются единственной основой, принятой всеми сторонами, для достижения мирного и прочного урегулирования кризиса между этими двумя странами».

Ранее создание проекта "Малороссия" осудила еще одна страна "нормандской четверки" - Германия.

Напомним, в российских СМИ во вторник появилось сообщение, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство "малороссия". По словам Захарченко, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.