Проект "Новороссии" похоронен, ВСУ не дают никакой надежды войскам РФ продвигаться вглубь Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что проект так называемой «Новороссии» похоронен, Вооруженные Силы Украины не дают никакой надежды войскам России продвигаться вглубь нашей страны.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

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«Проект «Новороссии» народ Украины за эти три года похоронил. Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины, и фактически Минские договоренности с выводом российских войск остаются безальтернативным, очень важным инструментом деоккупации», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, с начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО.

«Зато, на одну вооруженную провокацию врага украинские защитники сегодня не поддались и огонь не открывали», - говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. Отмечается, что российско-террористические бандформирования и дальше не выполняют в полном объеме все обязательства в рамках последних договоренностей относительно соблюдения перемирия.