Проект "Новороссии" похоронен, ВСУ не дают никакой надежды войскам РФ продвигаться вглубь Украины - Порошенко
Никакой надежды на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины, считает президент.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что проект так называемой «Новороссии» похоронен, Вооруженные Силы Украины не дают никакой надежды войскам России продвигаться вглубь нашей страны.
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.
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«Проект «Новороссии» народ Украины за эти три года похоронил. Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины, и фактически Минские договоренности с выводом российских войск остаются безальтернативным, очень важным инструментом деоккупации», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН ранее, с начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО.
«Зато, на одну вооруженную провокацию врага украинские защитники сегодня не поддались и огонь не открывали», - говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. Отмечается, что российско-террористические бандформирования и дальше не выполняют в полном объеме все обязательства в рамках последних договоренностей относительно соблюдения перемирия.