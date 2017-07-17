Латвия поддерживает усилия Нидерландов с целью наказания виновных в сбитии MH17

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поддерживает усилия Нидерландов с целью наказания виновных в сбитии самолета Boeing 777 (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"Когда мы отмечаем третью годовщину сбития рейса MH17, я полностью поддерживаю Нидерланды, которые прилагают все усилия с целью наказания виновных в этом преступлении", - заявил глава МИД Латвии.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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В июле 2015 году Россия наложила вето на создание международного трибунала ООН по этому делу.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайский, находящийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

5 июня 2017 группа журналистов-исследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

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Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 "не будет легитимным».

7 июля 2017 Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.