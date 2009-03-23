Криль хочет знать, за чьи деньги Литвин агитировал в Тернополе

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ призывает председателя Верховной Рады, лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА объяснить, за какие средства он проводил личную агитацию в Тернопольской области.

Об этом говорится в заявлении И.КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой партии.

«Владимир ЛИТВИН должен объяснить, за какие деньги он посещал Тернопольскую область во время избирательной кампании. В СМИ он называет такие поездки агитационными, но осуществление агитации во время выборов должностным лицом за средства бюджета – это злоупотребление административным ресурсом», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя позицию В.ЛИТВИНА относительно результатов выборов в Тернопольской области.

Политик отметил, что выборы в Тернополе стали “символом краха вождистских политических проектов”. «Заберите из Блока Литвина его лидера или из БЮТ – ТИМОШЕНКО. Что останется? Блоки политических приспособленцев без местных команд, без понимания политических процессов. Все это председатель ВР прекрасно понимает и поэтому вынужден был проводить личную агитацию в Тернополе. В конечном итоге, это его право. Но не за средства государства», - заявил И.КРИЛЬ.

По его мнению, “все теперешние голословные заявления относительно фальсификации выборов – попытка В.ЛИТВИНА оправдать низкий результат его политической силы”. «3,6% - это существующий уровень доверия к политику, который пытается доказать стране, что он ей нужен. Поэтому он и начинает тиражировать гласные заявления о якобы фальсификации. Но, чтобы бросать камень в чей-то огород, надо сначала доказать собственную непогрешимость. А с этим, как мне кажется, у ЛИТВИНА не все в порядке», - считает лидер “Единого центра”.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись внеочередные выборы в Тернопольский облсовет. По данным ТИК, в новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. Остальные политические силы не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.

В.ЛИТВИН заявил, что результаты выборов в Тернопольский облсовет были сфальсифицированы и боится, что то же произойдет и на следующих выборах по всей Украине. Он отметил, что результаты являются шокирующими, поскольку на порядок отличаются от результатов социологических опросов. «Поэтому, если спокойно люди восприняли обман, то сегодня этим соблазняют тех, кто этим занимается, чтобы накинуть на страну эту практику подделки выборов, в том числе через массовое вбрасывание бюллетеней», - сказал председатель ВР.