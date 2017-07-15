Депутаты от "Оппозиционного блока" готовы взять Добкина на поруки

14:54, 15 июля 2017
Политика
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14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

Совет 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина / фото УНИАН

 Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что все депутаты от "Оппоблока" готовы взять своего коллегу Михаила Добкина на поруки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новинский сказал журналистам в Печерском райсуде Киева, который рассматривает представление Генпрокуратуры об избрании Добкину меры пресечения.

"Я ответственно заявляю, все 42 члена фракции "Оппозиционный блок" готовы взять Михаила Добкина на поруки, если это поможет в решении этого представления, которое подали представители Генеральной прокуратуры", - сказал Новинский.

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Требование прокуроров назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн. Новинский назвал «абсолютно незаконным».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города. 14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

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