Печерский суд Киева избирает меру пресечения Добкину (фото)

12:00, 15 июля 2017
Политика
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Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении / фото УНИАН

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину, которого парламент лишил неприкосновенности.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сейчас Печерский суд (Крестовый переулок, 4 (бывшая Гайцана) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину», - написала она.

фото УНИАН

Добкин разместил на своей странице в Facebook фото из суда с подписью: "Началось".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

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Теги: #суд#Добкин#дело Добкина