С судьи Емельянова тайно сняли подписку о невыезде - его заметили в Австрии (фото, видео)

Теперь за обоих взялась и Генпрокуратура – они проходят по одному уголовному делу. Вот только Виктор Татьков уже сбежал за границу. А Артур Емельянов находился на подписке о невыезде. И журналисты встретили его в самолете на рейсе "Киев-Вена", говорится в расследовании "Схем".

Емельянов, судья Высшего хозяйственного суда Украины, проходил регистрацию. Это во время поездки на редакторскую конференцию в июне 2017-го зафиксировала журналистка Наталья Седлецкая.

"Ничего необычного, если не учитывать, что ранее суд запретил Емельянову покидать пределы Киевской области. Судья фигурирует в деле по фактам вмешательства в деятельность судебных органов, которое возбудила Генпрокуратура", - говорится в расследовании.

"Это не просто судья. Это один из тех двух судей, которые еще во времена Януковича считались архитекторами заказных судейских решений", – такую характеристику дал Емельянову генпрокурор Юрий Луценко, выступая на телеканале Zik.

При президенте Викторе Януковиче Емельянова перевели из Донецка и он возглавил Хозяйственный суд Киева, а затем стал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Одного года он задекларировал 12 квартир и несколько домов, но впоследствии большинство имущества из его декларации исчезла.

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Сам Артур Емельянов объяснял это разводом: "В 2014 году я развелся с женой. После этого, в соответствии с требованиями оформления декларации, я должен был указывать только то имущество, которое принадлежит мне и тем членам семьи, которые со мной проживают или находятся в родственных отношениях. Учитывая, что 2 года назад был разведен, то имущество, которое было, с моей декларации было вычеркнуто"

Уголовное дело, в котором фигурирует Емельянов, касается незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда. И генпрокурор Юрий Луценко, и ГПУ часто информировали общественность об этом деле. В частности, в 2016 году Луценко сообщал Емельянову о подозрении на своей странице в Facebook.

Делом, где фигурирует Емельянов, занимается Управление спецрасследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк. К нему съемочная группа и пришла с вопросом: знает ли он и прокуратура, где находится этот судья. Сначала Горбатюк не смог нам ответить, но после телефонного разговора с прокурором (которую совершил в присутствии "Схем") пояснил: "Нет, на данное время не известно...".

"Запрет Емельянову покидать пределы Киевской области продолжался лишь до 14 июня, а потом, очевидно, не был продолжен, потому что уже через несколько дней после этого журналисты программы "Схемы" зафиксировали его в Вене. На рабочем месте судьи подтвердили, что он отсутствует, потому что находится в отпуске до 28 июля", - рассказали журналисты.

"Схемы" выяснили, что ограничения в отношении передвижения с Емельянова снял Подольский суд Киева. Но это решение в публичном реестре почему-то оказалось засекреченным.

"Суд продлил обязанности частично. В части не выезжать за пределы Киевской области и сдать заграничный паспорт – суд отказал", – говорит глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Также на уточнения он отметил, что это было открытое судебное заседание: "Прокурор не ходатайствовал о том, чтобы этот судебный процесс был закрыт, соответственно, судом такое решение не принималось".

Вместе с тем в Генпрокуратуре говорят, что еще один подозреваемый по этому же делу – экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков – за рубежом и не планирует возвращаться.

Журналисты спрашивают, почему же суд отменил меру пресечения судье Емельянову относительно невыезда за пределы Киевской области? В прокуратуре рассказали о трех аргументах.

"Первое – это то, что он имеет значительный социальный статус в обществе и положительно характеризуется, имеет прочные социальные связи, которые не позволят ему покидать место своего проживания во время следствия. Второе – ему нужно выехать на лечение за границу. И третье – за границей проживает его дочь", – пояснил "Схемам" Сергей Горбатюк.

"Итак, "Схемы" заметили судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в Австрии и узнали, что суд разрешил ему покидать территорию Украины, сняв с него меру пресечения о невыезде из Киевской области. Судья приняла решение несмотря на информацию, что другой подозреваемый по этому делу так и не вернулся из-за границы. Судебное решение о снятии меры пресечения в отношении невыезда в Подольском суде засекретили. И только благодаря письму программы в суде признали, что это ошибка", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, в апреле Высший административный суд Украины отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении подозреваемого в коррупции судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от участия в конкурсе на должность судьи в новом Верховном суде Украины.