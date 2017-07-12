Луценко завтра вручит подозрения Розенблату и Полякову

Генеральный прокурор Юрий Луценко завтра намерен вручить подозрения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

Читайте такжеВР разрешила привлечь Розенблата к уголовной ответственности, но не поддержала его задержание и арестОб этом Луценко заявил сегодня журналистам после завершения заседания Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

"Завтра на 14.30 Розенблат и Поляков вызваны в Генеральную прокуратуру Украины. Я вручу им подозрения, после чего делом будет заниматься следователь НАБУ", - сказал Луценко.

Кроме того, он сообщил, что готовится внесение в ВР повторных представлений в отношении депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового. Также Луценко не исключил, что если указанные лица не уплатят налоги, то подозрение в отношении них будет переквалифицировано в "незаконное обогащение".

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (исключенного из фракции БПП).

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Также 11 июля Верховная Рада не смогла дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и заместителя председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Прокуратура усматривает в действиях Дейдея признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса).

Лозовой, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовой не уплатил 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.