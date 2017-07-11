Луценко снова будет обращаться в ВР с представлением на Дейдея и Лозового

Луценко заявляет, что снова будет обращаться в Верховную Раду с представлением о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины Евгения Дейдея («Народный фронт») и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко выразил возмущение по поводу непринятия сегодня решения парламента об этих народных депутатов.

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Он отметил: «Я говорил, и еще раз говорю - никто не скроется ни за депутатским мандатом, ни на далеких островах - закон один для всех».

«Если парламент не принял этот раз (решение), то с сентября будет вынужден рассматривать этот вопрос повторно», - добавил генпрокурор.

Он убежден, что «рано или поздно справедливость и законность будет господствовать в этом зале».

Со своей стороны, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что пока не будет дано согласие на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, «следствие по данному лицу не сможет двигаться никоим образом».

Он считает, что в парламент были направлены «все доказательства, которые являются достаточными для объявления подозрения».

Также Холодницкий отметил, что в парламенте услышал, как говорится «на черное - белое, а на белое - черное».

По его словам, непредоставление согласия на задержание и арест депутатов, которые «обоснованно будут подозреваться в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы - это взяточничество - для Розенблата и Полякова свидетельствует о том, что это будут едва ли не первые лица, в отношении которых меры по таким преступлениям не применяются».

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Холодницкий подчеркнул, что непредоставление согласия на задержание и арест этих депутатов может позволить им влиять на следствие и на уничтожение доказательств по делу.

По его словам, также есть риски, что эти депутаты могут покинуть территорию Украины.

«К сожалению, я, как прокурор, не увидел желания всех тех, кто кричал, что они за привлечение преступников к ответственности», - подчеркнул Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, депутаты лишили депутатской неприкосновенности, но отказались дать согласие на задержание и арест Максима Полякова («Народный фронт») и исключенного по собственному желанию из состава фракции БПП Борислава Розенблата.

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря. Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.