Ющенко: взглянем на Мазепу глазами собственными, украинскими

В рамках празднования 370-й годовщины со дня рождения гетмана Ивана Мазепы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил культурно просветительское мероприятие «Мазепинский вечер», который состоялся в Национальной опере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в выступлении В.ЮЩЕНКО отметил, что ни один другой деятель украинской истории не вызывал большей заинтересованности и более острых дискуссий в мире.

«Сегодня впервые отмечаем день рождения Великого Гетмана на государственном уровне. Чествуем фигуру величественную и в то же время достаточно трагическую», – сказал Президент.

В то же время он выразил уверенность, что Украина еще не оценила величие этого гетмана на должном уровне. Среди причин такой ситуации В.ЮЩЕНКО, в частности, назвал масштабность личности гетмана и стереотипы, которые навязывались в течение веков.

«Очернение Гетмана в предыдущей, в том числе и нашей безгосударственной истории, за так называемую измену приобрело характер затяжной истерии. Хватит смотреть на собственную историю чужими глазами. Взглянем на Мазепу глазами собственными, украинскими», – отметил Президент.

В этом контексте он напомнил, что в период гетманства Мазепы Украина пережила политическую стабилизацию и экономический взлет, расцвет церковно-религиозной жизни, национальной культуры и образования.

«Мазепа покончил с Руиной и начал возрождение Украины как составной части европейской цивилизации. Как политик и патриот он, прежде всего, стремился объединить земли Левобережья, Правобережья, Запорожья и Слобожанщины в единственный украинский организм», – отметил Президент. По его словам, гетману удалось сформировать из казацкой старшины истинно государственную элиту. Отдельно Президент отметил «большой дипломатический талант» Мазепы.

«Расцвет украинского образования, науки, искусства, книгопечатание в мазепинские времена с полным правом называем национальным феноменом», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что Мазепа также вошел в историю как истинный подвижник христианства, на средства которого было построено, отреставрировано и отделано свыше 40 украинских храмов.

«Видим мудрого политика, строителя Украины, мужественного воина и преданного патриота. Видим национального лидера с четким государственным виденьем», – сказал Президент.

Он особенно отметил, что, невзирая на давление Москвы, Иван Мазепа настойчиво и последовательно шел к главной цели: преобразование Украины в государство европейского образца с сохранением традиционного казацкого уклада.

«Именно в этом и только в этом ключе мы, украинцы, должны оценивать и последний государственный чин Ивана Мазепы. Это была попытка спасти Украину как государственное образование, попытка открыть ей европейскую перспективу. Ни о какой измене Мазепы не может быть и речи», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент назвал Ивана Мазепу продолжателем дела гетманов Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Ивана Виговского, у которых была одна цель – независимое Украинское государство. «Гетман Мазепа остался верный этой цели до конца своей жизни», – убежден Президент.

Кроме того, по его словам, Мазепа дал пример борьбы за Украину следующим поколением, завещал им свою идею и свою цель. «В этом – его главная заслуга перед Украинским народом», – сказал Президент.

«Я прошу весь Украинский народ посмотреть на собственное прошлое чистым взглядом», – призвал В.ЮЩЕНКО.