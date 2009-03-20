Луценко: милиция палатки на Майдане не сносила - она просто наблюдала

Милиция не причастна к сегодняшнему сносу палаточного городка «Геть усіх!» на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на брифинге в Донецке, где находился с рабочей поездкой.

По его словам, действительно сегодня в 5 утра «некая общественная организация под названием «Щит» приехала на Майдан Незалежности и в присутствии двух патрульных милиционеров в течение 10 минут без применения силы снесла палаточный городок организации «Геть усіх!».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД просмотрела видеосъемку с места событий и убедилась, что там не было ни одного физического столкновения, никто не пострадал, никаких заявлений пострадавших не поступило.

«Нашлись те, которые под словами «геть усіх» поняли, что надо убрать и самих участников организации «Геть усіх!», - сказал министр.

Он опроверг обвинения в свой адрес и в адрес милиции со стороны лідера “Братства” Дмитрия КОРЧИНСКОГО: «КОРЧИНСКИЙ в своей буйной фантазии обвинил милицию в этих событиях, но я категорически отметаю эти слухи».

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу общественной инициативы "Геть усіх", сегодня в 5-ть часов утра около сотни человек в одинаковом камуфляже при содействии милиции напали на палаточный городок этой общественной инициативы на Майдане Независимости в Киеве.

По информации пресс-службы, в результате погрома избиты активисты, которые находились впалатках, и разрушены палатки.

Общественная инициатива "Геть усіх" является крайне радикальной, за ней стоит организация "Братство", возглавляемая Д.КОРЧИНСКИМ. Как утверждается в программе "Геть усіх", цель ее деятельности – "перезагрузка" государства и начало Новой Украины с чистого листа".