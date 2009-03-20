У Луценко нет ни одного подтверждения обвинениям Тимошенко против Ющенко

У МВД нет никаких материалов, которые указывали бы на причастность президента Виктора Ющенко к деятельности РосУкрЭнерго (о чем неоднократно заявляла премьер-министр Юлия Тимошенко), также как и данных, что совладелец РосУкрЭнерго Дмитрий Фирташ нарушил законы Украины. Об этом глава МВД заявил в интервью журналу “Фокус”, уточнив, что “такие факты можно проверять исключительно при наличии уголовного дела. Его может возбудить только прокуратура».

На уточняющий вопрос, существуют ли такие материалы в отношении Президента, Луценко ответил: «никаких материалов относительно президента в МВД не существует».

Как же тогда быть с обвинениями, которые не устает высказывать Тимошенко? Луценко, оказывается, не видит в этом ничего из ряда вон выходящего: «её обвинения носят политико-экономиский характер. Я же отвечаю за свою сферу деятельности: у нас нет материалов, которые могут быть предъявлены г-ну Фирташу в качестве уголовных дел».

Но в то же время он не готов признать, что обвинения премьера были пустыми. Министр выбрал обтекаемую формулировку: «это политическая точка зрения руководителя Кабинета министров, которую я разделяю».