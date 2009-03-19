БЮТ: в Тернопольский совет пришли люди, которые не знают что делать

В Блоке Юлии Тимошенко заявляют о нелегитимности сегодняшней сессии новоизбранного Тернопольского областного совета.

Как отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН первый заместитель председателя Тернопольской областной организации ВО “Батькивщина” Владимир БОЙКО, по Закону “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, избранные депутаты имеют 20 дней на то, чтобы отказаться от мандата.

“Соответственно, в течение 20 дней нельзя было созывать сессию. Кроме того, распоряжение о созыве сессии должно быть опубликовано за 10 дней до ее проведения с указанием времени и места проведения. А если ЧИЖМАРЬ (председатель облгосадминистрации №1 в списке кандидатов в депутаты облсовета от партии “Единый центр” – УНИАН) принимает себе решение о проведении сессии, а подконтрольная ТИК выполняет его прихоть, – то это самоуправство. Преступление, которое может привести к узурпации власти”, – считает В.БОЙКО.

Он также считает, что депутаты сегодня на сессии с нарушением избрали президиум облсовета.

“В состав президиума должны входить председатель облсовета, его заместители, председатели постоянных комиссий. До избрания председателя облсовета заседание должен вести председатель ТИК. А вышло так, что пришли в совет депутаты, которые даже не знают, что и как нужно делать”, – считает В.БОЙКО.

Кроме того, первый заместитель председателя Тернопольской облорганизации ВО “Батькивщина” сообщил, что сегодня передал руководителям областной прокуратуры и областного управлением милиции постановление Окружного административного суда Киева, в котором, по его словам, речь идет о запрещении “совершать действия, направленные на признание избранных депутатов”. “Тогда как сегодня этот процесс был продолжен”, – отметил В.БОЙКО. По его словам, в правоохранительные органы он передал только постановление суда, без всяких обращений с призывами дать правовую оценку действиям теризбиркома. “Постановление я занес для информирования. А они уже имеют полномочия, чтобы реагировать, это работа правоохранительный органов”, – объяснил В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по результатам обработки 100% бюллетеней.

Результаты выборов в Тернопольский облсовет утром 18 марта были обнародованы в “Новій Тернопільській газеті”.

В то же время, того же 18 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета В.БОЙКО к ЦИК, запретив Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

По мнению Комитета избирателей Украины, постановление суда не является препятствием для созыва сессии, избрания председателя облсовета и работы депутатского корпуса, поскольку решение суда касается факта, который уже состоялся.

По данным ТИК, в новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. Остальные политические силы не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.

Сегодня, 19 марта, состоялось первое пленарное заседание новоизбранного Тернопольского облсовета, созванное областной территориальной избирательной комиссией.