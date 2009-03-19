Рада сделала очередной шаг на пути к импичменту

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 359 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины. В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о даче заключения Конституционного Суда Украины по поводу соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в Закон Украины “О Кабинете Министров Украины”, установив, что действие акта правительства, который остановлен указом Президента Украины и в отношении которого есть решение Конституционного Суда Украины о признании его отвечающим Конституции Украины или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом Украины.