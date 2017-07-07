Розенблат отказался сдавать паспорта, пока имеет депутатскую неприкосновенность

Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат сдаст свои документы для выезда за границу только после голосования в Верховной раде по представлениям Генпрокуратуры относительно снятия неприкосновенности, его задержания и ареста.

Читайте такжеРозенблат уверяет, что просто "консультировал" женщину, которая оказалась агентом прокуроровОб этом он заявил, отвечая на вопрос "Украинской правды", согласится ли он на предложение руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького сдать паспорта для выезда за границу уже сейчас.

"После того, как будет голосование: меня задержат и все остальное... Я сдам положенном порядке все свои документы. Я никуда не деваюсь, никуда не убегаю. Я отменил свои поездки", – заверил Розенблат.

На уточнение, готов ли он сдать паспорта сейчас, депутат попросил его "не провоцировать".

Кроме того Розенблат убеждал, что на видео, продемонстрированном прокуратурой, говорил не о взятке, а "консультировал агента НАБУ под прикрытием по бюджету основания фирмы для добычи янтаря".

"Деньги, цифры – это бюджет создания фирмы, а не взятки. Я с ней говорил о стоимости получения лицензий, сколько денег стоит оборудование. Я говорил исключительно о бюджете компании - она меня спрашивала, я отвечал", – сказал нардеп.

Также он жаловался на монтирование видео и звука в фильме прокуратуры.

На уточнение журналистов, что на видео четко видно движения его губ, когда он говорит о деньгах, Розенблат сказал: "Когда переводят английский фильм на украинский – мы тоже видим губы, вы же знаете, что иностранные актеры не говорят на украинском языке".

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Розенблата, который подозревается во взяточничестве, добровольно сдать паспорта.

Об этом Холодницкий заявил сегодня на заседании регламентного комитета Верховной Рады после того, как Розенблат заявил, что не собирается никуда из Украины бежать. "Я искренне уверен и спасибо за ваш жест доброй воли, что вы заявили публично, что вы готовы никуда не бежать. У меня пока что, просто, как у человека, просьба - сдайте ваши паспорта", - сказал Холодницкий.