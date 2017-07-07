На сессии Николаевского райсовета подрались депутаты: у одного - сломана рука (фото)

В пятницу, 7 июля, перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии Олега Ляшко и Русланом Неродой от Блока Петра Порошенко "Солидарность" произошел конфликт и драка.

В настоящее время Руслан Нерода находится в больнице, по словам депутата, в результате драки с Сергеем Протченко у него сломана рука, передают "НикВести".

На вопрос корреспондента о том, будет ли Руслан Нерода обращаться в полицию, он ответил: "Думаю, да".

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Отметим, что конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Влада громадам". Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка. Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты.

"Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева завела пострадавшего к себе в кабинет. Отметим, что Руслан Нерода в заседании сессии после инцидента участие не принимал", - говорится в сообщении.

В ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил "принять меры", если он будет упомянут в публикациях СМИ или "хоть одно фото появится в интернете".

Сейчас сессия работает в обычном режиме, зарегистрировались 22 депутата. Сессия полномочна. Депутаты утвердили повестку дня из 32 вопросов.