В Николаеве депутаты устроили драку, на помощь пришел боксер (фото, видео)

8 июня на третьем этаже здания Николаевского областного совета произошла драка между депутатом, который вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Федором Барной и руководителем фракции "Оппозиционный блок" Владимиром Фроленко.

Инциденту предшествовал конфликт на заседании бюджетной комиссии, где Владимир Фроленко потребовал в резкой форме от Федора Барны "закрыть рот", передают "НикВести".

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После словесной перепалки Федор Барна вызвал на "мужской разговор" Владимира Фроленко в коридор, где и произошла драка. При этом, первый замглавы облсовета заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они "не делали сенсацию".

Однако когда все-таки удалось выбраться в вестибюль, журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Владимир Фроленко зажал шею Федору Барне, а неизвестный мужчина при этом избивал его. Как стало известно, третьим участником драки оказался Олег Буц, известный боксер, мастер спорта международного класса.

Сообщается, что драку попытался разнять первый заместитель главы облсовета Иван Кухта.

После инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто, а Владимир Фроленко, покидая комнату, выпалил заместителю главы облсовета Андрею Кротову фразу: "Андрюха, ты следующий".