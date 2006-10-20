Бродский советует Довгому читать сказки

Депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ расценивает массированную критику киевской власти в его адрес как поиск искусственного случая незаконно лишить его депутатства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении М.БРОДСКОГО по поводу призыва заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО к депутатам Киеврады “принять правовое решение относительно оскорбления М.БРОДСКИМ киевской общины”, когда тот в одном из интервью высказал мнение, что на выборах «за ЧЕРНОВЕЦКОГО выступила городская голота».

«Им просто нужен повод, чтобы избавиться в Киевсовете от последнего оппозиционного политика – убежден М.БРОДСКИЙ. – Я для них слишком неудобный. Они хотят тихонько проворачивать свои дела, а я им мешаю. И договориться со мной они никогда не смогут».

Что касается причины, которая побуждала О.ДОВГОГО к вышеназванному призыву, то, по мнению М.БРОДСКОГО, это свидетельствует о том, что “ни Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ни его свита не знают украинского языка, а значит – незаконно занимают свои должности».

«ДОВГИЙ, – отметил М.БРОДСКИЙ, – по-видимому, слишком рано пошел в бизнес и пропустил тот период, когда дети, как правило, изучают историю родного края, знакомятся с народными героями и читают о казаках. Иначе он бы знал, что на Запорожской Сечи словом «голота» называли бедняков, лишенных средств производства и собственного жилья. Ничего оскорбительного в содержании этих слов нет».

“Чтобы заполнить этот пробел в знаниях”, М.БРОДСКИЙ рекомендует О.ДОВГОМУ “подучить” историю родного края. М.БРОДСКИЙ при этом заявил о готовности “лично подарить пану Олесю энциклопедию украинских сказок, баллад, дум и других творений устного народного творчества, в частности сказку об «Олесике-телесике» и думу о казаке Голоте”.

Кроме того, депутат Киевсовета считает, что “следует пройти начальный курс украинского языка Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, поскольку он грубо нарушает регламент Киевсовета, ведя сессии”.

Тем не менее, по словам М.БРОДСКОГО, пробелы в знаниях одинаково не дают права киевской власти “прикрывать массовый дерибан киевской земли якобы защитой интересов киевлян”. «Где были «достоинство» и «совесть» пана ДОВГОГО, о которых он сейчас так печется, когда их братия голосовала за раздачу гектаров киевской земли за копеейки? Думал ли он тогда об интересах жителей столицы?», - отметил М.БРОДСКИЙ.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ продолжает настаивать, что “Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ презирает людей, которые заработают свыше 3-4 тысяч гривен, а с заинтересованностью относится только к мультимиллионерам на «майбахах” и малоимущих киевлян, которым он популистскими лозунгами задурил голову”.