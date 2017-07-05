Посла Польши вызвали в МИД из-за высказываний польского министра об Украине

Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло был сегодня приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского в отношении Украины в интервью еженедельника «W sieci» 3 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В ходе встречи польском дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне. Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия. Для Украины европейский выбор - это не только внешняя политика, но и ежедневная кровопролитная борьба и кропотливый упорный труд», - отметили в МИД.

В этой связи обращено внимание на некорректность высказываний Ващиковского о ситуации на востоке Украины. Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену - цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска.

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Привлечено также внимание к необходимости более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам и упомянуто о неоднократных призывах не политизировать чувствительные страницы совместного исторического прошлого, что может использоваться третьей стороной в ущерб интересам Украины и Польши. Украинская сторона в очередной раз отмечает, что оценка тех или иных исторических событий - это задача историков, а в контексте украинского-польских отношений этими вопросами занимаются Форум историков и Форум партнерства.

«В политике всякое сравнение имеет свой смысл, и, учитывая взаимовыгодное стратегическое партнерство и доверительные отношения между нашими странами, не совсем тактичным было сравнение с Грецией и Македонией», - подчеркнули в МИД.