Лукашенко собирается в Украину - Геращенко (фото)

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Украину.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в Минске на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ она провела краткий разговор с президентом Беларуси.

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"Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений", - сообщила Геращенко.

"Я, в свою очередь, рассказала, что только что закончилась работа Минских групп, очередного заседания, украинская сторона делает все, чтобы был прогресс, в первую очередь в сфере безопасности и гуманитарном блоке, но пока, к сожалению, нет результатов.. .И что больше всего нам болит вопрос безопасности на Донбассе и заложников...", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в апреле пригласил президента Беларуси посетить Украину с визитом летом.