ГПУ снова проиграла: Регламентный комитет Рады счел представление на Лозового "недостаточно обоснованным"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента считает представление Генеральной прокуратуры на народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового, который подозревается в неуплате налогов, недостаточно обоснованным и направляет его председателю ВР Андрею Парубию.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Комитета огласил первый заместитель председателя Комитета Павел Пинзеник.

Как сообщал УНИАН ранее, Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявлял, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая продлится с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о “существенных недостатках” в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.