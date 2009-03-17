Послы Польши, Венгрии и Чехии советуют Украине определиться

Послы Польши, Венгрии и Чехии в Украине считают, что для вступления Украины в НАТО необходимо достичь политической стабильности и урегулировать спорные вопросы с соседями.

Об этом послы сказали, отвечая на вопрос журналистов, что именно тормозит вступление Украины в НАТО, во время заседания пресс-клуба МИД “10 лет членства в НАТО: ретроспективный взгляд”.

“Хуже всего - это отсутствие стабильности в стране. Независимо от отношения отдельных политических сил к НАТО, основное, что может помочь на пути в европейские и евроатлантические структуры - это стабильность, последовательность применения демократических процедур в государстве”, - сказал посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ

Он также считает, что в Украине на политическом уровне существует проблема осознания цели политики безопасности Украины.

“Когда я работал советником Президента КВАСЬНЕВСКОГО, я помню людей, которые сейчас в Партии регионов и которые в 2002-2003 годах очень решительно выступали за НАТО, сейчас я вижу тех же людей, у которых уже совсем другое отношение. Почему так? Я не понимаю”, - сказал посол. Я.КЛЮЧКОВСКИЙ предполагает, что это может быть следствием недостаточно глубокого разговора между политическими силами, каким образом гарантировать безопасность Украины. “Мы как наблюдатели чувствуем недостаточность общеукраинского политического диалога по вопросам безопасности между различными политическими силами”, - сказал он.

В то же время посол отметил, что в “техническом плане” Украина работает эффективно и успешно.

“Подготовка кадров, разработка актов, планов, это все идет в позитивном плане”, - сказал он.

С Я.КЛЮЧКОВСКИМ согласился посол Венгрии в Украине Андраш БАРШОНЬ. “Если внутренняя политическая ситуация в Украине не будет похожей на жизнь стран альянса, тогда нет шансов”, - сказал он.

Посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА отметил, что расширение НАТО означает расширение зоны стабильности. “Во всех наших странах была политическая стабильность. Все политические силы договаривались о том, что они хотят, чтобы их страна стала членом НАТО”, - сказал он. “У вас политики разделены на два лагеря – одни «за», другие “против” вступления в НАТО. В таких условиях сложно договориться, что будет стабильная ситуация после следующих выборов”, - сказал он.

“Необходимо определиться, куда вы хотите - интегрироваться в евроатлантическую цивилизацию или остаться на постсоветском пространстве. Это первый вопрос, на который необходимо ответить. Не от всех украинских политиков я слышал ответ на этот вопрос”, - отметил он.

Посол также считает, что Украине нужно выполнять критерии вступления в НАТО, не думая о том, что они жесткие.

Послы также отметили, что для членства в НАТО Украина должна урегулировать спорные вопросы с соседними странами. “Мы все были 100% убеждены, что, если у нас есть политические конфликты с соседом, нас не возьмут в НАТО. Эти проблемы должны быть решены”, - сказал посол Венгрии.