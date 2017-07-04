Оккупированная территория Донбасса рассматривается Кремлем как полигон для тестирования нового вооружения – нардеп

РФ создает на оккупированных территориях параллельные военные структуры, которые полностью совместимы с вооруженными силами Российской Федерации, имеют отработанную слаженность с российскими военными подразделениями и в случае необходимости могут оперативно перейти в подчинение военного командования РФ.

Такой вывод сделала Председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз в итоге своего доклада «Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния», передает пресс-служба «БПП».

«На сегодняшний день оккупированная территория Крыма, с военной точки зрения, полностью интегрированна в систему управления Южного военного округа. Все обучения, проводимые на территории полуострова, лежат в плоскости тренировочных мероприятий, отрабатываются другими подразделениями округа. Можно утверждать, что подход к Крыму кардинально отличается от подходов по применению вооруженных формирований на других оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Крым полностью подконтрольной территорией с отсутствием рисков в сфере безопасности и социальной сферах », — заявила Ирина Фриз.

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Народный депутат отметила, что совершенно противоположная ситуация наблюдается на Донбассе: «оккупированные территории Донбасса рассматривается российским военно-политическим руководством как полигон для практической отработки ведения боевых действий и тестирования новых типов вооружения. Среди наиболее приоритетных задач, выполняемых непосредственно российскими военнослужащими, являются: новые методы применения ракетно-артиллерийских систем; применение систем Electronic warefare и radio survelance, в том числе, новейших образцов; применение UAV и организация координации их работы с артиллерийскими подразделениями », — говорится в представленном исследовании.

Ирина Фриз подчеркнула, что анализ характера учений российской ОГРВ, дислоцированной в Приднестровье под видом миротворческого контингента, а также вооружения, которое было поставлено в регион после 2008 года, свидетельствует о несоответствии задекларированных задач, стоящих перед ОГРВ, реальным планам их применения . Уже в 2014 году особенностью подготовки личного состава подразделений, входящих в состав миротворческих сил, стало введение дополнительного интенсивного курса молдавского языка. Тогда же, в мае 2014 года, в ОГРВ поступил современное учебно-методическое пособие по изучению основ румынского языка.

«Существует высокая степень вероятности, что в пределах частей ОГРВ осуществляется подготовка специалистов и ведения глубинной и агентурной разведки по Румынии, в том числе, с целью создания разведывательно-диверсионных групп из числа граждан непризнанного ПМР. Еще одним интересным моментом является начатые с 2014 года в ПМР регулярные контрольные учения по радиационной, химической и биологической защиты. В 2017 году на территории ПМР состоялось уже два учения по РХБЗ. Систематическое отработки учений с РХБЗ может рассматриваться только в контексте сценария оперативного наращивания иностранного военного присутствия в ПМР. Такое наращивание может произойти только за счет воздушных операций со стороны Российской Федерации. Кроме того, с 2015 года в ОГРВ начали проводиться регулярные учения по организации и функционированию связи. Они были направлены на отработку оперативного развертывания группировки сил Западного военного округа РФ на территории ПМР, установление надежной системы связи с выходом на общую радиосеть ЗВО в условиях высокоинтенсивного противодействия со стороны противника. С учетом соответствующих условий, а также сил и средств, таким вероятным противником ОГРВ могут быть Вооруженные Силы Украины или Румынии », — говорится в представленном исследовании.