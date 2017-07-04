Луценко призвал Регламентный комитет Рады разрешить привлечь к ответственности нардепа Довгого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады поддержать решение о привлечении к уголовной ответственности народного депутата (депутатская группа "Воля народа") Олеся Довгого. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Регламентного комитета.

Луценко уточнил, что речь идет «о земельных махинациях», которые классифицируются как уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, «по факту злоупотребления должностными лицами Киевского городского совета властью при выполнении властных полномочий, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц», а также как нарушение интересов государства и общины Киева.

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Генпрокурор добавил, что речь идет о злоупотреблении служебным положением Довгим, когда он занимал ответственное положение в Киевсовете, и был "нанесен ущерб на основе нормативной денежной оценки на сумму 81,7 млн грн".

Луценко, используя слайды, рассказал о передаче земель в аренду так называемом жилищному кооперативу "Технолог" из заказника Остров Жуков. По его словам, во время манипуляций площадь земли в заказнике с 1600 га уменьшились почти в 10 раз.

Генпрокурор призвал комитет поддержать и направить на рассмотрение парламента представление о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности Довгого.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Олесь Довгий обратился к членам регламентного комитета Верховной Рады с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил сегодня во время заседания комитета, на котором рассматривается представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.