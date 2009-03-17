Криль понимает, почему вожди БЮТ набрали воды в рот

Партия “Единый центр” требует от Блока Юлии Тимошенко предъявить в суде конкретные факты нарушений во время выборов в Тернопольский областной совет.

Об этом говорится в заявлении лидера партии Игоря КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой “Единого центра”.

“После ожидаемого сокрушительного провала БЮТ, который, несмотря на огромные усилия, не смог сорвать выборы, этот блок прибег к проверенному приему – дискредитации результатов голосования. В который раз они цинично демонстрируют: все, что им не нравится или не устраивает, нужно оболгать, очернить, растоптать», – говорится в заявлении лидера партии.

И.КРИЛЬ заявляет, что “примечательно, что вожди блока набрали в рот воды, как это было после оглушительного поражения в Киеве: им просто нечего сказать в объяснение еще одного избирательного провала. Зато назначенные ответственными за оправдание спикеры кричат о каких-то админресурсах и подтасовках”.

В то же время “Единый центр” заявляет, что готов к предметному рассмотрению всех обвинений БЮТ. При этом партия требует от БЮТ предоставлять все факты, которые блок считает признаком нарушения избирательного законодательства, в судебные инстанции. “Только суд может установить истину в этом споре”, – говорится в заявлении И.КРИЛЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета. По данным голосования на 98% избирательных участках, в Тернопольский облсовет проходят 7 политических партий. Лидирует Всеукраинское объединение «Свобода» – 33,8%, дальше идет партия «Единый центр» – 13,8%, потом Партия регионов – 9,7%. Блок Юлии Тимошенко и Украинская народная партия получили по 8%, партия «Народный Союз Наша Украина» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.

Представители БЮТ обвинили “Единый центр” в фальсификации результатов выборов в Тернопольский облсовет. Также они заявили, что намерены обжаловать их результаты.

При этом в Комитете избирателей Украины считают, что для обжалования результатов выборов в Тернопольской областной совет нет оснований.