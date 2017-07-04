Замгенсека НАТО анонсирует расширение фонда помощи Украине в сфере кибербезопасности

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару заявляет об углублении практического сотрудничества и интеграции действий между Альянсом и Украиной и анонсирует расширение трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

Об этом он сказал на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым сегодня в Киеве, сообщили в пресс-службе СНБО.

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«На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий», - сказал Дукару и добавил, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и «сейчас планируется расширение его работы».

Дукару отметил глубинные реформы сектора безопасности и обороны Украины, «которые есть не только на бумаге, а действительно глубинные и направленные на евроатлантическую интеграцию Украины».

«Мы сегодня вышли на тот уровень практического сотрудничества, которого до этого никогда не было. Верю в европейскую и североатлантическую интеграцию Украины», - отметил он и подчеркнул, что интересы безопасности Украины и НАТО полностью связаны и переплетены.