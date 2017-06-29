Турчинов раскритиковал Раду за бездействие в вопросах киберзащиты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов раскритиковал Верховную Раду за бездеятельность в вопросах обеспечения кибернетической защиты страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

По его словам, одной из проблем, которая приводит к последствиям киберагрессии, имевшей место в связи с кибератакой на сайты украинских учреждений, является «отсутствие на законодательном уровне принципов кибернетической защиты страны».

«Хочу напомнить, что в течение этого года было около десятка попыток в Верховной Раде принять законы, касающиеся киберзащиты и информационной безопасности государства. Но демагогия и популизм представителей различных политических сил привели к тому, что эти решения до сих пор не приняты», - сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине не существует механизма ответственности участников интернет-пространства за пассивное или активное сотрудничество с киберпреступниками.

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«Также необходимо увеличить финансирование мероприятий по кибернетической безопасности и информационной защите государства, потому что негативные последствия от кибератак значительно превышают сумму расходов на эти направления», - сказал Турчинов.

По его словам, потери, которые несет государство, потери, которые несет наша экономика, значительно больше финансовых ресурсов, «которые необходимы для обеспечения элементарной информационной безопасности».

Кроме того, по его мнению, последний киберинцидент продемонстрировал очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в государственных учреждениях, «из-за низкого уровня зарплаты государственных служащих, что не позволяет привлекать к этой работе высококлассных профессионалов».

«Поэтому этот вопрос требует немедленного решения», - подчеркнул он.