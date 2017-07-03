Помощник генсека НАТО: оказание помощи Украине является долгосрочным вопросом

Оказание помощи Украине - это долгосрочный вопрос для НАТО. Об этом на торжественном заседании Верховной Рады по случаю двадцатой годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора заявил помощник генерального секретаря НАТО Сорина Думитру Дукару.

Читайте такжеВ Украине стартовала неделя НАТО"Я рад объявить о важном мероприятии, которое состоится здесь в Киеве. Генеральный секретарь НАТО господин Столтенберг и Евроатлантический совет в полном составе посетят Украину (8-9 июля - УНИАН) и проведут заседание комиссии Украина-НАТО, обсудят ситуацию с безопасностью на Востоке, достижения по поводу широкомасштабных реформ, а также пути усиления отношений между НАТО и Украиной. И снова подтвердят солидарность НАТО с Украиной и выскажут мощную поддержку этой стране. Также они встретятся с народными депутатами и представителями гражданского общества, чтобы лучше разобраться с проблемами и вызовами, которые встают перед вашей страной", - сказал помощник генсека НАТО.

Он также добавил, что для НАТО помощь Украине это не краткосрочный, а долгосрочный вопрос.