22 марта в 18.10 на телеканале «Интер» состоится премьера фильма «Черта с два», первого совместного проекта студии «Интер Медиа Продакшн» и студии «Иллюзион Films». Продюсеры ленты: директор студии «Интер Медиа Продакшн» Егор БЕНКЕНДОРФ, исполнительный продюсер студии «Иллюзион Films» Сурен БАЛАЯН.

Краткое содержание фильма « Черта с два»: «Молодая художница Саша случайно становится хозяйкой опасных фотографий, на которых высокие милицейские чины запечатлены в компании с известными криминальными авторитетами. Из-за этих снимков уже произошло одно убийство и следующей жертвой может стать Саша. Судьба случайно сталкивает ее с беспризорным мальчишкой Денисом, которому также угрожает опасность. Но теперь они вместе, а вместе им сам черт не страшен…»

В фильме снимались: Виктор ГЛАДУШ – исполнитель главной роли, актеры Олег ДРАЧ и Олег ПРИМОГЕНОВ и другие.

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