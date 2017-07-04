РФ выстраивает инфраструктуру для войск и создает дивизии на границе с Украиной - Турчинов

Россия выстраивает мощную инфраструктуру для войск и создает новые дивизии вдоль северных и восточных границ Украины, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорином Дукару, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеСНБО на следующей неделе может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко«Состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Дукару. Во время встречи собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в Украине в результате гибридной агрессии РФ против нашего государства», - говорится в сообщении.

По словам Турчинова, вдоль границы Украины с РФ выстраивается мощная инфраструктура российских войск, «создаются новые дивизии в Белгородской и Ростовской областях, вблизи восточной и северной границ».

«Нет необходимости вам рассказывать о милитаризации в Калининграде и создании мощных баз в Сирии РФ», - сказал секретарь СНБО и добавил, что Россия значительно укрепила свои позиции в Черноморском и Балтийском бассейнах.