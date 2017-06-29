Турчинов объяснил, как распространялась масштабная хакерская атака в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности в обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что масштабная кибератака на сайты украинских учреждений является составной гибридной войны РФ против Украины.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

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В частности, отмечается, что в ходе заседания была проанализирована последняя, самая мощная кибератака на информационные системы предприятий и ведомств Украины, которая началась 27 июня. Отдельно обсуждалась эффективность введения протокола быстрого реагирования и взаимодействия между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, СБУ и киберполицией во время противодействия киберагрессии.

Турчинов заявил, что одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.

«Распространение этого компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем позволяет нам говорить, что это составляющая гибридной войны, которую ведет против нас РФ», - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, уже можно говорить, как распространялась кибератака: «В первую очередь, это происходило за счет системы обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота. Также была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже были вопросы у СБУ относительно сотрудничества с российскими спецслужбами».

«Вместе с тем активно использовались системы "серого интернета", в частности, возможности VPN, ТОR и т.д., которые активно рекламируются на российских социальных ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО», - подчеркнул Турчинов.