В БЮТ считают Шамшура нормальной кандидатурой... не надолго

Глава парламентского комитета по зарубежным делам, представитель БЮТ Олег Билорус считает, что Олег Шамшур, выдвинутый Президентом кандидатом на пост министра иностранных дел, проработает на этом посту лишь до выборов.

В интервью «Обкому» г-н Билорус заявил, что считает кандидатуру Шамшура «абсолютно нейтральной» и заметил: «Это нормальный кандидат на переходный период, это же не надолго, до президентских выборов».