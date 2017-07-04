Задержанного на Донбассе российского военного могут обменять на Сущенко – Фейгин

Россиянина Виктора Агеева, задержанного в зоне боевых действий на Донбассе, после суда могут обменять на украинского журналиста Романа Сущенко, удерживаемого в России, предполагает адвокат Сущенко Марк Фейгин.

Об этом адвокат сказал в комментарии Радио Свобода.

«Не стоит этого ожидать быстро – Агеева задержали с оружием в руках под Луганском, должно состояться следствие, должен состояться суд, который вынесет приговор и появится возможность процессуальных процедур, которые мы называем обменом, а фактически это взаимное помилование. Таким образом решение вопроса двух судеб: с одной стороны – военнослужащего Агеева, если его помилует президент Порошенко, и, например, моего подзащитного Сущенко, которого мог бы помиловать после суда Путин», – рассказал Фейгин.

Он отметил, что история с Агеевым стала публичной и похожа на историю россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на Надежду Савченко.

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Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области. Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году якобы «уволился в запас».