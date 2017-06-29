Мать попавшего в плен на Донбассе россиянина опровергла заявления Минобороны РФ о его увольнении с контрактной службы

Мать Виктора Агеева, захваченного в плен в Луганской области, заявляет, что ее сын все еще находится на службе в ВС РФ и даже получил в мае этого года звание ефрейтора. Об этом пишет "Новая газета".

Так, издание публикует обращение депутата Бориса Вишневского к министру обороны РФ, в котором со ссылкой на заявлении матери Агеева говорится, что после прохождения срочной службы в армии ее сын через год поступил на контрактную службу и отбыл на службу в воинскую часть, находящуюся в городе Батайске Ростовской области 18 марта 2017 года, откуда он ей еженедельно звонил, а 5 мая этого года прислал копию приказа от 4 мая о присуждении ему звания ефрейтора.

Агеев также сообщал, что доволен службой и ничего не говорил о намерении расторгнуть контракт.

Последний раз, по словам матери, Виктор выходил на связь 30 мая 2017 года.

Читайте такжеПосле захвата в плен россиян военные ликвидировали еще две ДРГ боевиков - волонтеры

Мать Агеева обратилась в районный и краевой военкомат для разъяснений о судьбе сына, но никаких результатов это не принесло.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области. Позднее в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».