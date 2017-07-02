Российскую группу Anacondaz пустили в Украину, несмотря на концерт в оккупированном Крыму

Российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году, сообщают «Крым.Реалии».

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Группа Anacondaz выступает в Киеве на #AtlasWeekend. Несмотря на то, что выступали в 2015 году в Крыму pic.twitter.com/xI5Tn6hquI — Крым. Реалии (@krymrealii) 2 липня 2017 р.

Напомним, российскому певцу Найку Борзову запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что за 2 дня в Украину не пустили 7 певцов из России. Также он выступил за создание реестра организаторов, приглашающих в Украину исполнителей, которые нарушили украинское законодательство.