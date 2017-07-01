Пограничники не пустили в Украину российского музыканта Дельфина

Российского музыканта Андрея Лысикова известного под псевдонимом Дельфин не пустили в Украину. Об этом сообщается на Facebook фестиваля Atlas Weekend, на котором должен был выступить музыкант.

Читайте такжеПевец из "черного списка" СБУ похвастался прогулкой по Киеву после запрета на въезд (фото)

"Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо", - процитировали Лысикова организаторы.

Напомним, ранее СБУ также запретило въезд в Украину певице Бьянке.