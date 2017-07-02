В Украину не пустили еще одного российского музыканта – Найка Борзова

Российскому музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

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"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины.

Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - написал музыкант.

Таким образом его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

Как сообщал УНИАН, российского музыканта Андрея Лысикова известного под псевдонимом Дельфин не пустили в Украину, где он должен был выступать на фестивале Atlas Weekend.

Также во въезде в Украину отказали певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка.