За 2 дня в Украину не пустили 7 певцов из России

СБУ и пограничники не впустили в Украину 7 певцов из России за 2 дня.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Он также выступил за создание реестра организаторов, которые приглашают в Украину исполнителей, которые нарушили украинское законодательство.

СБУ и пограничники не пустили 7 певцов из России за 2 дня. Может время спросить с тех, кто их так настойчиво приглашает к Украине?!!! — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 2, 2017

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фесты и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - написал он.

Как сообщалось, 1 июля солиста группы "Dolphin" Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

Группа должна была выступить в Киеве на фестивале "Atlas Weekend". По сообщению Лысикова, другие участники группы смогли въехать на территорию Украины и смогут выступить.

Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фесты и концерты нарушителей укр законов из России.Чтобы таких деятелей следить особенно — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 2, 2017

Музыкальный фестиваль "Atlas Weekend 2017" проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля.