Украинские дипломаты через суд требуют допустить консула к задержанному в Италии Маркиву

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания добровольца АТО Виталия Маркива.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Также дипломаты требуют обеспечить консулу возможность в ближайшее время посетить Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля в его деле.

"Консулом установлен контакт с адвокатом задержанного и согласован алгоритм дальнейших действий. Родные В.Маркива проинформированы о его задержании. Дело о задержании гражданина Украины В.Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане", - указано в сообщении.

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Напомним, в Италии арестовали бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели журналиста Энди Рокелли, который вместе с россиянином Андреем Мироновым погиб в 2014 году под Славянском.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины удивлена арестом в Италии украинского солдата Виталия Маркива. А советник главы МВД, нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко высказал мнение, что "эта история очень плохо пахнет и похожа на очередную российскую провокацию".