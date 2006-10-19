Крымский спикер: статус воинов УПА должен решаться не на митингах

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что вопрос о статусе воинов ОУН-УПА должен решаться философами и историками, а не политиками, которые, используя любой информационный повод, пытаются "пиарить свою политическую силу, будоража общество провокациями и безответственными высказываниями".

Как передает корреспондент УНИАН, так крымский спикер прокомментировал "громкие заявления", сделанные лидерами различных партий, общественных организаций, движений после высказанной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО инициативы признать воинов ОУН-УПА воюющей стороной во Второй Мировой войне.

"Нам всем надо определиться с приоритетами. Чего мы хотим, что важно сегодня - политическая стабильность, предсказуемость, выдержанность или стихия митинговщины, переливающиеся через край эмоции, нетерпимость и упреки в адрес друг друга? - цитирует ВР АРК слова А.ГРИЦЕНКО. - Думаю, никто не заинтересован в дестабилизации обстановки в Крыму. Поэтому давайте предоставим возможность историкам, политологам, философам решать спор, на чьей стороне находятся истина и историческая справедливость. Давайте перенесем дискуссии в конференц-залы и аудитории. А люди с площадей и улиц пусть вернутся на свои рабочие места, к домашним делам".

По мнению главы ВР АРК, сегодня "под перекрестным огнем" оказался Президент Украины: "из разных политических лагерей раздаются мнения, мог он предлагать Верховной Раде Украины фактически реабилитировать воинов ОУН-УПА, или не мог, легитимны действия Президента или нет". А.ГРИЦЕНКО отмечает, что в этом вопросе должны разобраться специалисты. "Историю Украины переписать невозможно. На Западе и Востоке она имеет свою особенность. Однако подобный факт не должен разъединять украинское общество. Мы можем по-разному смотреть на те или иные события, по-разному оценивать их. Все равно это будут дискуссии о прошлом, а жить нам надо сегодняшним и завтрашним днем", - подчеркивает председатель парламента Крыма.

В этой связи он призывает крымчан не поддаваться на политические провокации, сохранять спокойствие, проявлять толерантность и уважение к другому мнению. "Серьезных политических факторов, которые могут дестабилизировать ситуацию в Автономной Республике Крым, нет. А исторические вопросы будут разрешены путем интенсивного научного диалога", - сказал А.ГРИЦЕНКО.