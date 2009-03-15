Выборы в Тернополе: ТИК отказалась вычеркнуть БЮТ из бюллетеней

Тернопольская областная Территориальная избирательная комиссия отказала БЮТ в исключении блока из избирательной гонки.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель областной Территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО, соответствующее решение было принято вчера, 14 марта на заседании комиссии около полуночи и предоставлено представителям БЮТ.

“Комиссия приняла решение отказать в отмене решения ТИК о регистрации на внеочередных выборах БЮТ и его кандидатов. Представители блока в своем обращении апеллировали к ст.48 Закона Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”, которая регламентирует случаи, когда ТИК может отменять регистрацию. Но ни один из них не содержит обстоятельств, которые бы давали основания отменить регистрацию БЮТ на выборах в Тернопольский облсовет”, – заверяет Н.ЧУЙКО. По ее словам, в 5-ти подпунктах ст. 48 закона в частности говорится, что регистрация может быть отменена в случае установления в судебном порядке факта подкупа избирателей местной организацией партии или блока, факта, что местная партийная организация кроме средств своего избирательного фонда использовала для предвыборной агитации другие средства или использовала средства в большем размере, чем предусмотрено законом, а также в случае ликвидации местной организации партии. Поскольку ничего из перечислено не зафиксировано, объяснила Н.ЧУЙКО, ТИК отказала в отмене регистрации БЮТ, следовательно, в бюллетенях нет штампов “Выбыл” напротив БЮТ. “Соответственно люди сегодня смогут голосовать и за БЮТ”, – сказала Н.ЧУЙКО.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решения Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

14 марта Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.

В то же время БЮТ заявил, что отказывается от участия в выборах в Тернопольский облсовет 15 марта и призвал своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.