ВР просят запретить «реабилитацию фашистских коллаборационистов»

Херсонский областной совет просит Верховную Раду принять закон, запрещающий «реабилитацию и героизацию фашистских коллаборационистов 1933-1945 годов».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение по предложению фракции КПУ в облсовете депутаты приняли на сессии 12 марта. (УНИАН: законопроект "О запрещении реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-1945 годов" внес на рассмотрение Верховной Рады 15 января 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО).

В частности, в обращении Херсонского облсовета отмечается, что «в последнее время в Украине наблюдается негативная тенденция, когда некоторые политические силы в угоду своим амбициям и с целью повышения партийных рейтингов, умело подтасовывая или искажая исторические факты, нагнетают ситуацию в обществе, чем дестабилизируют установившиеся социально-культурные традиции».

По мнению депутатов области, “попытки уравнять в правах освободителей Родины и пособников фашистов, которые не имеют ничего общего с национально-освободительной борьбой, будут оскорблять чувства ветеранов Великой Отечественной войны. И это в то время, когда деятельность коллаборационистов осуждена Нюрнбергским трибуналом, и не подлежит реабилитации в цивилизованных европейских странах”.