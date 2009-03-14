Ющенко возложил цветы к Мемориалу “Красное Поле”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на “Красное Поле” вблизи Хуста Закарпатской области, где в марте 1939 году произошли кровопролитные бои за Карпатскую Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО возложил цветы к памятному Кресту, который установлен в Мемориальном парке “Красное Поле” в честь погибших сечевиков.

После возложения цветов состоялась минута молчания в память о погибших и ружейный салют. После того, как прозвучал Гимн Украины, Президент Украины начал свое выступление-приветствие.

*** В ночь с 13 на 14 марта 1939 года хортистская Венгрия при поддержке гитлеровской Германии начала открытую агрессию против Карпатской Украины. С первых же часов венгерского вторжения части Карпатской Сечи вели кровопролитные бои с преобладающими силами противника по линии Ужгород-Мукачево-Берегово-Севлюш. 16 марта 1939 г., понеся значительные потери, враг сумел захватить Хуст, а 18 марта большая часть территории Карпатской Украины была оккупирована венгерскими войсками.

Один из самых жестоких боев состоялся именно вблизи Хуста, на месте, которое впоследствии в память о многочисленных потерях со стороны сечевиков, было переименовано в Красное Поле.